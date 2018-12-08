من هو الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجديد؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، أنه سيعين الجنرال مارك ميلي رئيسًا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة. حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال ترامب على صفحته الشخصية على تويتر:" يسرني أن أعلن عن ترشيحي للجنرال مارك ميلي، رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان المشتركة، ليحل محل الجنرال جو دانفورد، والذي سيتقاعد، وسيتم تحديد الموعد في وقت لاحقا".



وأضاف ترامب في تغريدة ثانية "أنا ممتنّ لهذين الرّجلين الرائعين على الخدمات التي قدّماها لبلادنا".

والجنرال ميلي (60 عاماً) ضابط لامع تخرّج في جامعة برينستون وشارك في حروب عديدة ولا سيّما في العراق وأفغانستان.

وأنهى ترامب تغريدته الثانية بعبارة "موعد التسليم والتسلم سيحّدد لاحقاً".

ومن المقرر أن يتقاعد الجنرال دانفورد في أكتوبر 2019، لكنّ حديث ترامب عن موعد التسليم والتسلم يعني أنّ رئيس الأركان قد يتقاعد قبل أوانه.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإنّ وزير الدفاع جيم ماتيس كان يفضّل جنرالاً آخر لتولّي هيئة رئاسة الأركان هو قائد سلاح الجو الجنرال ديفيد غولدفاين، وذلك انطلاقاً من القاعدة المتّبعة في البنتاجون والقائمة على مبدأ المداورة بين قادة مختلف أسلحة الجيش في تبوؤ أعلى منصب عسكري في البلاد.

ومنذ 2005 لم يعيّن أي قائد لسلاح الجو رئيساً لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة.

وترامب الذي التقى الجنرالان ميلي وغولدفاين فضّل على ما يبدو شخصية الأول الميّالة للمزاح وللاستشهاد بالتاريخ على شخصية الثاني المعروف برجاحة عقله وبشعبيته الكبيرة في صفوف ضباط سلاح الجو وعناصره.

وكان ترامب لمّح الجمعة إلى أنّه سيكشف اسم رئيس الأركان الجديد خلال المباراة السنوية في كرة القدم الأمريكية بين فريقي الجيش والبحرية والمقرّرة السبت في فيلادلفيا.

والمباراة بين سلاحي الجيش والبحرية تقام سنوياً وتتواجه فيها أكاديمية وست بوينت العسكرية العريقة مع أكاديمية أنابوليس البحرية، وذلك في إطار دوري الجامعات في كرة القدم الأمريكية.

وتلقى هذه المباراة نسبة مشاهدة عالية وغالباً ما يحضرها رئيس البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزير الدفاع جيم ماتيس، كان يفضل جنرالًا آخر لتولي هيئة رئاسة الأركان، هو قائد سلاح الجو الجنرال ديفيد غولدفاين، وذلك انطلاقًا من القاعدة المتبعة في البنتاغون والقائمة على مبدأ المداورة بين قادة مختلف أسلحة الجيش في تبوؤ أعلى منصب عسكري في البلاد.

​​يذكر أن الجنرال جوزيف دانفورد هو القائد العام لقوات مشاة البحرية الأمريكية ويشغل حاليا منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.