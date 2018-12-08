شركة اتصالات تستعين بالحمير في السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © videoblocks

اضطرت شركة اتصالات للهواتف المحمولة بمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة، للاستعانة بالدواب لنقل الوقود وتشغيل مولدات الكهرباء لبرج قرية أثرار نتيجة جرف السيول للطرق المؤدية إليها.

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وحسب صحيفة "عكاظ" اضطرت الشركة لذلك بعد انقطاع الاتصالات والطرق المؤدية إلى القرية والأبراج لأكثر من 10 أيام، ما تسبب في انطفاء المولدات الكهربائية لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

واستغرب عدد من أهالي مركز الرهوة هذا الصمت من الشركة المشغلة للاتصالات، وكذلك تجاهل الشركة المتعهدة للطرق لمعاناة السكان، الذين تقطعت بهم السبل للوصول إلى منازلهم.

المصدر: "عكاظ"