في 10 خطوات.. كيف تقدم شكوى من فواتير وانقطاع المياه عن طريق تطبيق المحمول؟

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة جديدة لتلقى شكاوي المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا.

ويوضح مصراوي طريقة تحميل التطبيق والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

1- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

2- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا، كما أنه باللغة العربية.

3- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامة لأول مرة.

4- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

5- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

6- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك، ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

7- يمكن إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

8- بعد ذلك ستظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

9- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

10- ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى.

لاستخدام خدمات تطبيق 125 لتلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي..

لمعرفة كيفية تحميل والتسجيل بتطبيق 125 لتلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي..