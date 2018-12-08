صافرة إماراتية تضبط لقاء المريخ و سوسطارة في بطولة زايد

شهاب محمد - الخرطوم - صافرة_ الخليج 365 : كلف الاتحاد العربي لكرة القدم إلى الحكم الإماراتي الدولي سلطان عبدالرازق أبراهيم المرزوقي إدارة مباراة سوسطارة والمريخ يوم بعد غد الاثنين في اياب دور الستة عشر لبطولة زايد للأندية الأبطال ويساعد المرزوقي أحمد الراشدي ومسعود حسن وكان لقاء الذهاب قد ضبطه حكم سعودي.

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