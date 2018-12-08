مجلس إدارة نادي الهلال يشكر هلال الجبال

شهاب محمد - الخرطوم - الهلال الخليج 365 : تقدم مجلس إدارة نادي الهــلال بوافر الشكر والتقدير لإدارة نادي هلال كادوقلي على تفهمهم لظروف الفريق الازرق المتمثلة في إقباله على مواجهة أفريقية مهمة للغاية امام فريق ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ التونسي بتونس في ذهاب دور ال(32) لمسابقة دوري ابطال أفريقيا ، وموافقتهم على تحويل المباراة التي كان مقرراً لها بمدينة كادوقلي، إلى ملعب الجوهرة الزرقاء، وسحل أعضاء مجلس الهلال اشادة كبيرة بهذه الخطوة التي اكدوا انها تدل على ان النادي الذي يمثل جنوب كردفان بالدوري ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ يستحق الاحترام والتعاون معه في مقبل الايام ..

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