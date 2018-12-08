قيادي بـ"أنصار الله": وفد "الحوثيين" يقدم أربعة حلول فيما يخص مطار صنعاء

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وأضاف، مجيبا عن سؤال الصحفيين حول أن الصواريخ التي تطلق إيرانية الصنع: "هي صواريخ يمنية نطلقها دفاعا عن كرامتنا، هناك بين كشوفات الأسرى أسرى ومرتزقة سعوديين وأجانب، لا يوجد أي إيراني على الأراضي اليمنية، وهذا دليل أن كل ما يقال حول إيران هو إشاعات".
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
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