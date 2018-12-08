محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا

وليد عبد الله /الخليج 365

أغلق عدد من المحتجين، السبت، حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا، بحسب مصدر بالحقل.

وأضاف المصدر للأناضول، مفصلا عدم ذكر اسمه، أن الإغلاق جرى من قبل شباب من الجنوب يحتجون ضمن حراك سمي بـ"غضب فزان".

ويطالب الحراك بتحرك الجهات المعنية لتنمية المنطقة الجنوبية، وتأمين الطرق المؤدية إلى أقصى مدن وقرى فزان، وتأمين مخصصات فزان من الوقود.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

ويقع حقل الشرارة النفطي، الذي كان يبلغ معدل إنتاجه 340 ألف برميل يوميا، في صحراء مرزق (800 كلم جنوب طرابلس)، واكتشف العام 1980.

وتسببت الصراعات الحادة في ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط توسع كانت تستهدف إنتاج مليوني برميل يومياً بحلول 2017.