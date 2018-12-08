الداخلية المصرية تقول إنها قتلت مسلحين "تورطا" بهجوم على مسيحيين

القاهرة / الخليج 365

أعلنت الداخلية المصرية، السبت، مقتل مسلحين اثنين قالت إنهم "تورطا" في استهداف مسيحيين قبل شهر ليرتفع عدد القتلى المتهمين بالتورط في الحادث إلى 21 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم ملاحقة العناصر المنفذة لحادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا (وسط) في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضافت أنه تم تحديد تمركز مجموعة منهم بأحد المناطق الجبلية جنوبي مصر، وتمت المداهمة بمشاركة الجيش؛ ما أسفر عن مقتل عنصريين من "العناصر الإرهابية"، دون تسميتهم.

وأشارت الداخلية إلى أنه "جاري ملاحقة باقي العناصر الإرهابية الهاربة"، دون تحديد عددهم.

ولفتت إلى "مصرع 19 من عناصر تلك الخلية المنفذة للحادث بالمنيا في 3 نوفمبر الماضي".

وفي 2 نوفمبر الماضي، قتل 7 أشخاص، بينهم 6 من عائلة واحدة، في هجوم "إرهابي" تبناه تنظيم "داعش" واستهدف حافلة كانت تقل مسيحيين قرب دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

ويعد الهجوم، الثاني من نوعه خلال نحو عام ونصف قرب الدير ذاته؛ ففي مايو/أيار 2017 قتل 29 وأصيب أكثر من 20 شخصا، في هجوم مسلح استهدف حافلتين كانتا تقلان مسيحيين بالمنيا، إلى الدير نفسه، وأعلن "داعش"، مسؤوليته عنه آنذاك أيضا.

