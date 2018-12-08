شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجرافيك.. كيف زعزع مثلث الشر الإخواني استقرار الصومال ؟ والان مع التفاصيل

حاول مثلث الشر الإخواني الذي يضم تركيا وإيران وقطر، إستغلال الأحداث والأوضاع الإقتصادية التي تعيشها الصومال لخدمة أجندتهم المشبوهة التي تستهدف المنطقة العربية . ويوضح انفوجراف " اليمن العربي" بقيام تنظيم الحمدين بتمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة ومنها حركة الشباب الصومالية لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية . وأقدم تنظيم الحمدين بقيادة تميم بن حمد بإيعاز ودعم من تركيا على تجنيد الشباب الصومالي للعمل كمرتزقة، مستغلين بذلك أوضاعهم الإقتصادية الصعبة .

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