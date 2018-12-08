شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "السعودية 365".. حدث هام ينتظر المملكة قريبًا والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

طقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة وضباب محتمل في 7 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، انخفاضًا في درجات الحرارة مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء متفرقة من مناطق: تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

غدا.. الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح مشروع تطوير حي الطريف في الدرعية

يترقب أن يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مشروع تطوير حي الطريف، ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية الأحد المقبل.

ويعد حي الطريف أهم معالم الدرعية التاريخية، والعنصر الأساسي للتطوير فيها، وتبلغ مساحته 234.717 م2 ورصدت الدولة له أكثر من 394,000,000 ريال وبدأ العمل به في 2011.

واحتلت الدرعية مكانة الصدارة كأحد الرموز الوطنيّة التّاريخيّة وأصبحت الأقوى بين بلاد نجد، علا شأنها سياسيّاً وعسكريّاً ودينيّاً، وهي منارة في التعليم والعلم، وازدادت قوتها بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للإصلاح والتي تبناها مؤسّس الدولة السعوديّة الأولى الإمام محمد بن سعود.

اسعار برميل النفط اليوم فى السعودية

تمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.

وتراجعت عقود برنت 47 سنتا أو 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.18 دولار للبرميل. وانخفض الخام نحو 3.6 بالمئة على مدى الأسبوع وأكثر من 15 بالمئة هذا الربع.

التعاون يتنزع فوزا صعبا من مضيفه الوحدة

انتزع فريق التعاون فوزًا صعبًا من مضيفه الوحدة 1-صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويدين التعاون بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيلدون أوجوستو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

ورفع التعاون، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بفارق المواجهات المباشرة أمام الوحدة صاحب المركز الخامس.

ويعد هذا الفوز السادس للتعاون في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات، بينما تعد هذه الخسارة الثالثة للوحدة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

محمد بن سلمان يفاجئ العالم بحدث ضخم.. تعرف على تفاصيله

تستعد المملكة العربية السعودية لحدث مهم، الاثنين المقبل، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي سيكشف عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، "يدشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في مدينة الظهران، الاثنين المقبل، بما يوفر 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المدى البعيد".

ووفقا للصحيفة، فإن مدينة الملك سلمان للطاقة ستقع بين حاضرتي الدمام والأحساء، وسيتم تطويرها على ثلاث مراحل بمساحة إجمالية تبلغ 50 كيلو مترا، تغطي المرحلة الأولى منها مساحة قدرها 12 كيلومتر، مؤكدة أن المشروع يضم خمس مناطق محورية: "المنطقة الصناعية، الميناء الجاف، منطقة الأعمال، منطقة التدريب، المنطقة السكنية والتجارية".

وبهذه المناسبة، ذكرت شركة "أرامكو"، أن المدينة ستكون قادرة على توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وإيجاد قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية".

وأوضحت أنه بعد بدء أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في سبتمبر 2017، تم إنجاز أكثر من نصف أعمال التصاميم الهندسية لكامل المشروع، فيما سيتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى عام 2021.

وأوضحت أنه يجري في الوقت الحالي التفاوض مع عديد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثمارا صناعيا بنهاية المرحلة الأولى من المشروع، مشيرة إلى أن أرامكو ستنقل إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزا لإدارة سلاسل الإمداد.

وسيكون هذا الظهور الإعلامي الأول للأمير محمد بن سلمان منذ عودته من الجزائر التي زارها في إطار جولة خارجية شملت عددا من الدول العربية، والأرجنتين التي شهدت قمة العشرين.