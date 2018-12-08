شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. الإطاحة بـ 325 مهرباً وضبط 8933 متسللاً خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

تمكن فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خلال العام الماضي من القبض على 325 مهرباً، وضبط 8933 متسللاً، و54 متهماً بتهريب متسللين.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خالد بن عبدالله بن قزيز، وقال إنه وفي إطار تنفيذ مهام فرع إدارة المجاهدين في مساندة المهام الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، ومنع التسلل بمنطقة جازان، فقد تم توقيف عدد كبير من المخالفين عثر في حوزتهم 40 سلاحاً منوعاً، و42363 طلقة حية متنوعة و23 مخزن ذخيرة مختلفة الأنواع، و6 عبوات ألعاب نارية، و944 كيلوجراماً و263 جراماً من الحشيش المخدر، و10298 لتراً من الخمور، بالإضافة إلى 64 طناً ومائتين وسبعة وعشرين كيلو ومائتي جرام من نبات القات، و3809 أقراص كبتاجون، و109 أكياس شمة، و49 عبوة تمباك.

وأوضح أنه تم التحفظ على 688 سيارة و19 دراجة نارية؛ لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة، و167.921 ريالاً سعودياً و33.500 ريال يمني.

وأضاف أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل، وتكثيف الوجود الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.