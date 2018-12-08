شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من لحوم متواجدة بالأسواق.. تسبب الطاعون وتشوّه الأجنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

حذر خبراء في الصحة العامة والطب البیطري من مخاطر شراء لحوم المسالخ غیر المرخصة “العشوائية” وكذلك ذبح المواشي فيها، لخطورتها على صحة المواطنین وإصابتهم بعدة أمراض معدية أبرزها الإجهاض وتشوه الأجنة وربما تؤدي للوفاة.

وأوضح الخبراء، أنه يوجد 7 أمراض معدية يشترك فیها الإنسان والحیوان، منها (كورونا، والحمى الفحمیة، والطاعون البقري، ومرض السعار)، وقد يؤدي عدم إعدام المواشي المصابة بتلك الأمراض وحجر الجثة إلى انتقال وانتشار تلك الأمراض بین الناس، بحسب صحيفة “مكة”.

ولفت الخبراء إلى أن متبقیات الأدوية البیطرية في الحیوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي تشكل خطرا كبیرا على صحة الإنسان، وبعضها قد يسبب التسمم أو الإجهاض أو تشوهات الأجنة لدى الحوامل، أو حتى الوفاة.

وأشاروا إلى وجود 39 مرضاً آخر وخللاً في الأعضاء الداخلیة للحیوانات يضعها خارج المنظومة الغذائیة للاستهلاك الآدمي، لافتین إلى أن الكشف الظاهري لصحة الحیوان قبل دخول المسلخ، وقبل الفحص على الأحشاء الداخلیة بعد الذبح، أحد الاشتراطات الأساسیة في اللائحة التنفیذية للمسالخ المشغلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من صلاحیة اللحوم للاستهلاك.

وأكدوا أن المسالخ غیر النظامیة تفتقر إلى الرقابة الصحیة، كون القائمین علیها لا يملكون الأسس العلمیة والمركبات الكیمیائیة التي تحمي من الضرر، محذرين من نتائج كارثیة قد تسبب تكاثر المیكروبات والفطريات والجراثیم التي تهدد حیاة المستهلك.