شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث 3 أطفال ووالدتهم من داخل مستنقع مائي بـ «المهد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة “المهد” التابعة لمنطقة المدينة المنورة، جثامين ثلاثة أطفال ووالدتهم من داخل مستنقع مائي بعمق ثلاثة أمتار بوادي المخاضة بالمحافظة. ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” صورا لعملية الانتشال، متبعا الخبر بالدعاء بالرحمة والمغفرة للضحايا.

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