إنفوجراف.. قائمة الـ10 الكبار في إنتاج "أوبك" لشهر نوفمبر

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة دول منظمة أوبك خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإنتاج بلغ نحو 11 مليون برميل يوميا، بنسبة تصل لـ33.22%، وجاء العراق في المرتبة الثانية بعد أن وصل إجمالي إنتاجه نحو 4.55 مليون برميل.

وبلغ إجمالي إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة "أوبك"، خلال الشهر الماضي نحو 33.11 مليون برميل يوميا.

واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا، الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط بالتنسيق مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا وسلطنة عمان وكازاخستان.





واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأعلى إنتاجا داخل أوبك، حيث وصل إنتاجها النفطي خلال نوفمبر 3.35 مليون برميل.



وتراجعت إيران إلى المرتبة الرابعة حيث وصل إنتاجها إلى نحو 2.85 مليون برميل، انخفاضا من 3.755 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2018.

وبإنتاج بلغ نحو 2.75 مليون برميل، جاءت الكويت في المرتبة الخامسة بين دول الأوبك، في حين احتلت نيجيريا المرتبة السادسة بإنتاج بلغ 1.84 مليون برميل، ثم أنجولا 1.51 مليون برميل، ثم فنزويلا في المرتبة الثامنة بإنتاج بلغ 1.23 مليون برميل.

وفي المرتبة التاسعة كانت ليبيا بإنتاج بلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميا، ثم الجزائر التي بلغ إنتاجها النفطي نحو 1.06 مليون برميل.

ومن بعد الجزائر يأتي في المرتبة الـ11 حتى الـ15 كل من قطر والإكوادور والكونغو والجابون وغينيا على الترتيب بحجم إنتاج بلغ 1.770 مليون برميل.