ترامب يعين وليام بار من فريق بوش الأب وزيرا للعدل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه عين وليام بار الخبير القانوني الجمهوري وزيرا للعدل بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع تسعينيات القرن الفائت خلال رئاسة جورج بوش الأب.

وقال ترامب "منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة" في معرض تفسيره لقراره تعيين بار خلفا لجيف سيشنز الذي أقاله الشهر الماضي على خلفية ملف التحقيق الحساس في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بار "يحظى باحترام الجمهوريين والديمقراطيين".

ويفترض أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين بار (68 عاما) بموجب الدستور، لكن بسبب الإجازة البرلمانية فإنه من غير المرجح أن يتولى مهامه قبل السنة المقبلة.

وبعدما سرت شائعات حول هذا التعيين، اعتبر السناتور الجمهوري ريتشارد بور منذ الخميس أنه "سيكون خيارا جيدا"، ولم يعلق الديمقراطيون على الفور على إعلان الرئيس.

ووليام بار يعرف روبرت مولر المسؤول عن التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، وكان المسؤول عنه حين كان وزيرا للعدل خلال رئاسة جورج بوش الأب من 1991 حتى 1993، وكان مولر يتولى آنذاك إدارة الشؤون الجنائية في الوزارة.

وفي مايو/أيار حين كلف روبرت مولر التحقيق الروسي، أشاد وليام بار بهذا الخيار وقال في مقابلة إنه "واثق" بأن المدعي الخاص "لن يترك التحقيق ينجر إلى حملة مطاردة بدون نهاية".

وبعد أشهر، عبر عن أسفه لأن أعضاء في فريق مولر قدموا هبات لمرشحين ديمقراطيين.