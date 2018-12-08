"العين الإخبارية" تكشف خطة هيكلة المجلس الرئاسي الليبي وأبرز المرشحين

قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس ونظيرتها التابعة للمجلس الأعلى للدولة، تبحثان هيكلة المجلس الرئاسي الليبي.



وأضاف المريمي في تصريحات صحفية لـ"العين الإخبارية" أنه سيتم اختيار رئيس ونائبين عن أقاليم ليبيا التاريخية "برقة - طرابلس - فزان".

وأكد أنه سيجري انتخاب رئيس الوزراء الليبي من قبل المجلس الرئاسي، والذي سيتم فصله عن منصب رئيس المجلس.

وأوضح أنه يجري الآن بحث تفعيل الآلية التي وضعها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي بعد ترشيح شخص واحد عن كل إقليم.

وأشار المريمي إلى أن انتخاب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد سيتم بعد انتخاب أعضاء المجلس الرئاسى الثلاث، والذين بدروهم ينتخبون رئيس المجلس.

وقال المريني: "إن رئيس الحكومة الذي سيتم اختياره، ووزراء حكومته سيؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي قبل مباشرة أعمالهم."

وتجري مشاورات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية بين لجنتي الحوار من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لانتخاب مجلس رئاسي جديد، لتشكيل المجلس قبيل تنظيم الاستفتاء على الدستور منتصف يناير المقبل.

وكشف مصدر ليبي مطلع لـ"العين الإخبارية" أن عضوي المجلس الأعلى للدولة أبوالقاسم قزيط عن مدينة مصراتة، والعجيلي أبوسديل عن مدينة القره بولي، أبرز المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية.

وأكد المصدر أن المرشحيْن عن المنطقة الشرقية هما رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ونور الدين المنفي.

وعن المنطقة الغربية، أكد المصدر أن المرشحيْن هما رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، وعبدالرحمن شلقم عن المنطقة الجنوبية.