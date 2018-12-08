ترامب يعلق بتغريدة ساخرة على مظاهرات فرنسا

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الخليج 365:
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المظاهرات المستمرة في فرنسا، قائلا، إن المحتجين يهتفون “نريد ترامب”.
وقال ترامب في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “المتظاهرون يهتفون نريد ترامب.. أنا أحب فرنسا”.
وجدد الرئيس الأمريكي، هجومه على اتفاقية المناخ والسياسة التي ينتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن المظاهرات عمت جميع أنحاء فرنسا، وأن الناس لايريدون دفع مبالغ كثيرة من المال.
وسخر من الاتفاقية، مستشهدا بالمظاهرات الفرنسية، وأن “الناس لايريدون دفع الكثير من الأموال وخاصة في دول العالم الثالث التي تدار بطريقة تثير الشكوك، بحجة حماية البيئة”.
وشهدت العاصمة الفرنسية، في الأيام الماضية، مظاهرات واسعة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، والذي تقول السلطات الفرنسية إنه ضروري لدعم برامج البيئة.
واضطر الرئيس الفرنسي للقيام بأول تنازل كبير في رئاسته بالتخلي عن ضريبة الوقود، وتراجعت شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي.
ورغم هذا التنازل، تواصل حركة “السترات الصفراء” المطالبة بتنازلات أكثر من الحكومة بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الرواتب وخفض تكاليف الطاقة وحتى استقالة ماكرون.
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