شهاب محمد - الخرطوم - شرطة مصر تقتل اثنين من الارهابيين يشتبه في تورطهم بهجوم المنيا

الخليج 365:

قالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم السبت، إن الشرطة المصرية قتلت مسلحين اثنين يشتبه بضلوعهما في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا.

وكانت قوات الأمن قتلت في وقت سابق 19 شخصا يشتبه بضلوعهم في الهجوم الذي وقع في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مسيحيين كانوا في طريق عودتهم من تعميد أحد الأطفال في دير بوسط مصر.

وقال البيان الذي اطلعت عليه “عربي21“، إن “تم مداهمة إحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوى لطريق دشلوط/الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط، بالتنسيق مع القوات المسلحة”.

وأضاف: “أسفرت المادهمة عن مقتل عدد 2 من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث المدنيا ( المكنيين/أبومصعب ، أبوصهيب ) وعثر بحوزتهما على ( 3 بنادق آلية ، 1 طبنجة ماركة حلوان ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ، نظارة ميدان ، كمية من وسائل الإعاشة )”، بحسب نص البيان.

عربي21