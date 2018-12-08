الكشف عن التقرير الطبي المبدئي لإصابة بكري المدينة

شهاب محمد - الخرطوم - بكري الخليج 365 : حصل” باج نيوز” على التقرير الطبي المبدئي لإصابة لاعب المريخ بكري عبد القادر الشهير بـ”المدينة” والذي أكّد إصابته بتمزّث في العضلة الخليفة. وبحسب ما علم”باج نيوز” فإن الطبيب المصري أوصى بإجراء بكري المدينة فحوصات جديدة خلال اليومين المقبلين لمعرفة مكان الإصابة بصورة دقيقة وتحديد برنامج تأهيلي محدّد. وفقد المريخ بكري المدينة في مباراة فايبرز الأوغندي كما سيغيب اللاعب عن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المقرّر لها الأثنين القادم.

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