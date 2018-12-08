دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف OnePlus 6T McLaren قد يدعم تقنية شحن Super VOOC مع شاحن 50W ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد وان بلس لإطلاق إصداراها الخاص من هاتف OnePlus 6T McLaren، واليوم أشير في حساب وان بلس الرسمي على تويتر أن هذا الإصدار يأتي بتقنية جديدة للشحن تختلف عن الإصدار الأصلي من هاتف OnePlus 6T.

تقدم شركة وان بلس الإصدارات الخاصة من الهواتف الذكية غالباً بنفس مواصفات الإصدار الأصلي، إلا أن هذا الإصدار الخاص من هاتف OnePlus 6T McLaren يأتي بتغيير عن إصدار الشركة الأصلي في تقنية الشحن، وذلك وفقاً لما جاء في حساب الشركة الرسمي على تويتر في الهند.

وقد ألمحت الشركة في تصريحاتها على هذا التغيير الجديد في تقنية الشحن لهذا الإصدار، أنه يأتي بسرعة فائقة تتخطى أي تقنية عرفت للشحن، أي أنها تغير تقنية الشحن التي قدمت في الإصدار الأصلي OnePlus 6T والتي جاءت أيضاً مع الإصدار السابق OnePlus 6.

تقنية الشحن السريع التي قدمت في هاتف OnePlus 6 جاءت بدعم الشحن السريع في 85 دقيقة لشحن كامل، وهي نفس التقنية التي استخدمت في هاتف OnePlus 6T إلا أنها استغرقت وقت أطول للشحن نظراً لحجم البطارية الأكبر.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف OnePlus 6T McLaren سيكون أول إصدارات وان بلس التي تدعم تقنية شحن OPPO التي تعرف ب Super VOOC، والمميزة بقدرة من 10V/5A إلى 50W، حيث يعد أسرع شاحن عرف حتى الآن، لذا فهي التقنية المرجحة بشكل أكبر نظراً للشراكة التي تجمع بين OPPO ووان بلس في BBK Electronics.

من المتوقع أيضاً أن تدعم هذه التقنية إصدار وان بلس الخاص OnePlus 6T McLaren للشحن بشكل كامل في 35 دقيقة فقط، وهي نفس الفترة التي يستغرقها شحن هاتف OPPO Find X Lamborghini المميز ببطارية 3400 mAh، أيضاً قد تزيد فترة الشحن بضع دقائق نظراً للحجم الأكبر لبطارية هاتف OnePlus 6T McLaren التي تصل إلى 3700 mAh.

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هذا الموضوع هاتف OnePlus 6T McLaren قد يدعم تقنية شحن Super VOOC مع شاحن 50W ظهر على التقنية بلا حدود.