دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبر قدمت طلبًا لطرح أسهمها للاكتتاب العام وبدء تداولها في البورصة الأمريكية

نشرت صحيفة ووال ستريت جورنال تقريرًا مفاده أن شركة أوبر تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق البورصة الأمريكية خلال الفترة القليلة القادمة بعد تعبئة استمارة الطرح العام الأسبوع الماضي، حيث من المنتظر أن تبدأ الشركة مرحلة الطرح في الربع الأول من العام 2019 على عكس المتوقع بدخول سوق البورصة في النصف الثاني.

وقال التقرير أن أوبر تخوض سباقًا مع منافستها في هذا المجال، ليفت “Lyft”، التي ملئت استمارة الطرح العام الأسبوع الماضي، لتكون الأولى في هذا المجال ضمن سوق البورصة، وهو الأمر الذي سيساهم في جذب أكبر عدد من المستثمرين عند الطرح بسبب الأسبقية.

وبحسب المختصين في هذا المجال، فإن قيمة الشركة المالية ستكون حوالي 120$ مليار عند دخولها مرحلة التحول العام، وهي قيمة أعلى بكثير من أخر تقييم للشركة عند استثمار تويوتا 500$ مليون فيها، حيث وصلت القيمة وقتها 76$ مليار.

ومن المتوقع أن سوق البورصة في العام القادم سيشهد أرقامًا قياسية، وذلك مع دخول شركات بقيمة مالية عالية للسوق، لاسيما بدخول أوبر أو Airbnb.

التدوينة أوبر قدمت طلبًا لطرح أسهمها للاكتتاب العام وبدء تداولها في البورصة الأمريكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.