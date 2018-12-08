دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع فيديو تشويقي من هواوي لهاتفها القادم Nova 4 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق أول إصدار لها من الهواتف الذكية المميزة بكاميرة مدمجة في الشاشة Nova 4 في مؤتمر يعقد 17 من ديسمبر، واليوم نشرت هواوي فيديو تشويقي تستعرض فيه تصميم الهاتف المرتقب.

تتوالى الإعلانات التشويقية من هواوي لهاتفها المنتظر الإعلان عنه في 17 من شهر ديسمبر nova 4، واليوم رصد فيديو تشويقي لتصميم الهاتف مع ثقب يضم كاميرة السيلفي في الجزء العلوي إلى يسار الشاشة.

ومن المقرر أن تعقد هواوي مؤتمرها للكشف عن هاتف Nova 4 في الصين، ليكون أول إصدار لهواوي مع تصميم الكاميرة المدمجة في الشاشة، والذي يغير تصميم النتوء العلوي المميز لإصدارات الشركة لهذا العام.

أيضاً وفقاً للتسريبات السابقة فإن هاتف Nova 4 يضم ثقب في الشاشة بحجم 4.5مم، مع توقعات أن تتميز الشاشة بجودة عرض Full HD بلس، كما تشغل الشاشة 92% من هيكل الهاتف.

كما تكشف الصور الخاصة بالهاتف في الإعلان التشويقي عن حواف أكبر نسبياً في الجزء السفلي من تصميم الهاتف، أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف Nova 4 رقاقة معالج هواوي المميزة Kirin 980، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

هاتف Nova 4 يضم أيضاً إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية حيث من المتوقع أن تأتي بمستشعر 16، و24 و16 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

المصدر

هذا الموضوع فيديو تشويقي من هواوي لهاتفها القادم Nova 4 ظهر على التقنية بلا حدود.