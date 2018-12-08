قمران صناعيان إلى الفضاء بسواعد سعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Asharq Alawsat قدمت بواسطة

انطلق القمران الصناعيان «سعودي سات 5أ» و«سعودي سات 5ب»، اللذان تم تطويرهما وصنعهما بأياد سعودية، على متن صاروخ صيني من قاعدة جيوغوان في الصين أمس.

وستتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية العالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامهما في شتى مجالات التنمية الوطنية، بينما ستجري إدارة هذين القمرين وتشغيلهما من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

وقال الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن هذا الإنجاز «تحقق بفضل الله ثم برعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة وعناية من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتفاني منسوبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية»، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاماً مع «رؤية المملكة 2030».

ويأتي نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين محصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير الكثير من التقنيات المتقدمة، ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل معها.

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