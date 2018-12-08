شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يدعو مكونات المجتمع لتجاوز الخلافات ووحدة الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإريانى ، على حسابه الشخصى بـ"تويتر"، إن الخلاف بين المكونات السياسية والوطنية خلال العشر السنوات الماضية كان هو الثغرة التي نفدت منها الميليشيا الحوثية الإيرانية للانقضاض على الدولة، وخلخلة المجتمع، ومحاولة فرض مشروعها الإمامي الكهنوتي المتخلف ليدفع الثمن الجميع بدون استثناء، والمستفيد الوحيد من استجرار الصراع هو الحوثي.

وأضاف، أنه رغم انكشاف الخطر الكبير الذي يمثله المشروع الحوثي على كينونة الدولة وبنية المجتمع وتفجيره حربا طاحنة منذ 4 أعوام خلفت كارثة إنسانية إلا أن المكونات السياسية والوطنية والإعلاميين والناشطين لا يزال بعضهم مثقلين بأحقاد الماضي منشغلين بتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها باستعادة الدولة.

وتابع: " أدعو القيادات السياسية والإعلاميين والناشطين من كل المكونات إلى إدراك خطورة المرحلة وأهمية المعركة التي يخوضها شعبنا اليمني مع الانقلاب الحوثي، وتجاوز خلافات الماضي بكل تراكماته، وإعلاء المصلحة الوطنية، وتوحيد الصفوف خلف الدولة والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى".

وأكد الأريانى، أن الوفاء لصمود شعبنا اليمني وتضحيات أبطال الجيش الذين يقدمون أرواحهم ودمائهم في ميادين العزة والشرف يكون بوقف المعارك الجانبية وتوحيد الجبهة الإعلامية وتوجيه كل الطاقات والجهود في معركتنا الأولى مع الانقلاب الحوثي حتى تحقيق النصر واستعادة الدولة وتطهير كل شبر من الوطن.