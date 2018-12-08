شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى ترتيبات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكري، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على هامش منتدى أفريقيا 2018، حيث تناول اللقاء سُبل دعم التعاون بين مصر والمفوضية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معرباً عن تقدير مصر لحرص رئيس المفوضية على المشاركة في "منتدى أفريقيا"، الذي بات يمثل حدثاً هاماً على الساحة الاستثمارية والتجارية الأفريقية على المستويين الإقليمي والدولي، كما أعرب وزير الخارجية أيضاً عن تطلعه للتنسيق الوثيق مع رئيس المفوضية خلال الفترة المقبلة على كافة الأصعده، خاصة مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأوضح حافظ أن "شكري" استعرض جهود مصر والترتيبات ذات الصلة بالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل، حيث أشار وزير الخارجية إلى ما توليه القيادة السياسية من أهمية لدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعزيز البنية التحتية في القارة، فضلاً عن مواكبة التطورات المتلاحقة على صعيد نماذج وأنماط العمل التنموي المستدام، بهدف تحقيق التنمية المنشودة لشعوب القارة الأفريقية.

من جانبه، أشاد "فقيه" بالدور المصري المحوري، معرباً عن تطلعه للرئاسة المصرية والتعاون الوثيق في هذا الشأن، كما تناول الاجتماع نقاشاً تم خلاله تبادل الرؤى والأفكار حول موضوع الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.