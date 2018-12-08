شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سوري يسخر من احتجاجات فرنسا.. ويدعو بلاده لفرض عقوبات على باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر فارس الشهابي رئيس غرفة التجارة والصناعة في حلب السورية، من الأحداث التى تشهدها فرنسا وتظاهرات السترات الصفراء الفرنسية، داعيا حكومة بلاده بالمعاملة بالمثل حيال احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.

وشبه الشهابي ما يجري في شوارع باريس بما شهدته حلب في 2011، وطالب الحكومة السورية بمعاملة فرنسا بالمثل وفرض عقوبات على مسؤولين فيها، لأنه "ما حدا أحسن من حدا".

وكتب الشهابي فى صفحته على فيس بوك، "كما فعلت فرنسا بنا عام2011، عندما كان عدد النبيحة في شوارع حلب لا يتجاوز الخمسة آلاف إخوانجي معظمهم من ريف أدلب.. يجب على حكومتنا وضع رئيس غرفة تجارة و صناعة باريس على لائحة العقوبات السورية.. ما حدا أحسن من حدا، و نحن بصمودنا ونصرنا دولة عظمى".