شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء إماراتى بقرارات خليفة بن زايد بتخصيص نصف مقاعد البرلمان للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت قرارات الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التى نصت بتخصيص 50% من المقاعد داخل المجلس الوطنى الاتحادى للمرأة الإماراتية، احتفاء وترحيب كبير من قبل الشعب الإماراتى عبر حساباتهم بموقع تويتر.

وكتب الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، تعليق على القرار، قائلاً: "قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله برفع نسبة تمثيل المرأة فى المجلس الوطنى الاتحادى، يجسد حكمة القيادة الإماراتية فى تعزيز مشاركة المرأة وترسيخها فى المجتمع، مبارك لأم الإمارات هذه الخطوة الرائدة فى تمكين المرأة ومبارك لكل امرأة إماراتية ولبنا جميعاً هذا الإنجاز الجديد".



تعليق هزاع بن زايد

وجاءت أحدى التعليقات من المشاركين: "نبارك للمرأة الاماراتية رفع نسبة تمثيلها فى المجلس الوطنى الاتحادى، خطوة إضافية لتعزيز دورها ومساهمتها فى صنع القرار الوطنى، هى شريك وداعم لمسيرة البناء والتنمية والنموذج فى العطاء والتميز، أثبتت جدارتها فى مختلف مواقع العمل، تمنياتنا لها بالتوفيق والنجاح".





كما رحب الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء فى الإمارات وحاكم دبى بالقرار وكتب عبر تويتر: "توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص نسبة 50% للمرأة فى الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطنى الاتحادى تعطى دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعى والقانونى والبرلمانى فى مسيرتنا التنموية.. المرأة نصف المجتمع وتستحق أن تمثل هذا النصف فى مجلسنا الوطنى الاتحادى".