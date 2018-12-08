شكرا لقرائتكم خبر عن السلمى: دعم قضايا المنطقة والتصدى للإرهاب أولويات البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربى حرصه على مواصلة دور البرلمان العربي الداعم للقضايا العربية وفِي صدارتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السلمى بعد فوزه برئاسة البرلمان العربى لفترة ولاية ثانية بالتزكية خلال العامين المقبلين.

واستعرض السلمي جهود البرلمان خلالل الفترة الماضية ، وقال السلمي أن القضية الفلسطينية تأتى على رأس أولويات القضايا ، وقد تم خلال العاميين الماضيين بتشكيل لجنة فلسطين وخطط عمل لمعالجة عدد من القضايا ذات الصلة فى مقدمتها القدس الشريف ، وجدار الفصل العنصري ، والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني ،كما أجرى البرلمان العربي زيارات لعدد من دول العالم وفعل خلالها الدبلوماسية البرلمانية وتم عمل شراكات مع البرلمان الدولى وبرلمان عموم اإريقيا والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لحلف الناتو وبرلمان دول امريكا اللاتينية ، وسوف تستمر هذه الشراكة لخدمة القضايا الأولى وهى القضية الفلسطينية .

وأضاف أن القضية الثانية الهامة والذى سوف يرتكز عليه خلال العامين المقبلتين هي مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لافتا إلى أن المجتمعات العربية تتعرض للكثير من التهديدات من الجماعات الإرهابية التى تهدد أمنها وسلامتها ،مضيف أننا سنقف بالمرصاد لكل من يحاول من هذه الجماعات الإرهابية والتى تستهدف المساس بأمن وسلامة أي دولة .

وتعهد رئيس البرلمان العربى بالتصدي للتدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية وحماية سيادة الدول العربية جمعيها باعتبارها خطا أحمر ولا يجوز لأى قوى إقليمية أو دولية ان تتدخل فى شئون الدول العربية وتكون جماعات منظمة داخل هذه الدول ترتبط بأجندات منظمة إقليمية أو دولية ، مؤكدا أن البرلمان العربى سوف يتصدى لكل من يحاول التدخل فى الشئون العربية

وتابع السلمى أن البرلمان سيعمل على حماية الامن القومي العربي ، مشيرا إلى أن الأمن العربي هو أمن كل الدول العربية ، فأى دولة عربية تتعرض لأى تهديد داخلي أو خارجي أو تهديد هو تهديد للأمن القومي العربي ، لافتا إلى أن البرلمان العربى عمل على إصدار وثيقة الامن العربى وهو الان يراجع عددا من الوثائق والقوانين التى تراعى وتعزز الامن القومي العربي .

وأشار السلمي لعقد البرلمان العربى لعدد من جلسات الاستماع فىشهر فبراير المقبل ستخصص اول جلسة للاستماع للسودان لرفع اسمدولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسوف يدعى لها الكونجرس الأمريكي بغرفتيه والبرلمانات الممثلة للدول الدائمة بمجلسالامن والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي وعدد من البرلمانات الفعالة فى العالم . كما ستعقد جلسات استماع اخرى لكل ما يهم الشأنالعربى

يذكر أن البرلمان العربي انتخب اليوم السبت الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيساً للبرلمان العربي لدورة ثانية، كما انتخب البرلمان العربي النائب راشد الشامسي والنائب عبد الرحمن سعيد والنائب عادل العسومي والنائب سعد الجمال نواب لرئيس البرلمان العربي، كما تم انتخاب النائب أحمد المشرقي رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي والنائب حسن طاهر البرغوثي نائباً له، والنائب انصاف مايو رئيساً للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والنائب بابكر عبد المحسن عثمان نائباً له، والنائب نبيل الاندلسي رئيساً للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان والنائب دلال بن زايد نائباً له، والنائب عائشة سالم بن سمنود رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والنائب نور الدين المرابطي نائباً له، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان العربي، وجرت الانتخابات عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وسوف يستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد يومي الأحد والإثنين الموافقين 9 و 10 ديسمبر 2018م، كما سيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه الرابع مساء يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018م لإقرار جداول أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، والتي ستعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.