قدم شكوى إلى المراقب ضد منافسه الأحمر يصل الجزائر وإصابة مفاجئة لــ(تيري)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالمريخ، إلى مطار أبومدين بالعاصمة الجزائرية عصر أمس ” الجمعة” وقاد البعثة الحمراء عضو المجلس اللواء كمال شقاق، ووجدت البعثة استقبالاً جيداً من إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وطاقم السفارة السودانية.

وأكملت البعثة إجراءات دخولها خلال فترة وجيزة، قبل أن تصل إلى مقر إقامتها.

وبحسبما تحصلت عليه ” السوداني” فإن البعثة الحمراء قدمت شكوى إلى مراقب المباراة بعد أن وجد الفريق معاناة كبيرة في أداء التدريب المسائي بسبب عدم توفر حجز للملعب إلا أن رئيس البعثة اللواء كمال شقاق قال إن الخطأ الذي حدث من إدارة نادي اتحاد العاصمة تم تداركه حيث أقرت إدارته بالخطأ وتكفلت بدفع قيمة الملعب الذي حجزته البعثة وهو ما جرى.

يشار إلى أن مهاجم المريخ سيف تيري تعرض إلى إصابة مفاجئة بـ(الحمى) وهو ما تسبب في ذهابه ومعاودته للأطباء بالنادي.