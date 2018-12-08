إستثمارات روسية فى مجالات الزراعة والصناعة بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الزراعة

الخليج 365 :

كشفت حكومة ولاية الجزيرة عن توقيع عقود مع شركة مير قولد الروسية للإستثمار في مجال الصناعة بالولاية، فى وقت أعلنت فيه جاهزيتها لتسهيل إجراءات مشروعات الشركات الإستثمارية.

وقال معتصم عبد السلام عوض الأمين العام للحكومة في تصريح لـ(smc) إن الولاية قامت بتوقيع عقد بمنح الشركة مساحة (130) فدان لتشييد مصنع لزيوت الطعام بمحلية شرق الجزيرة، مبيناً أن وفداً من الشركة قام بزيارة المنطقة وأجري دراسات لبدء تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن العقود تشتمل على بناء صومعه لتخزين الغلال والتقاوي ومحطة لإكثار بذور الذره الشامية ومحصول زهرة الشمس وتوطين تقاوي القمح والبطاطس.

ولفت عوض إلى أن الولايه قامت بوضع جملة من الحزم التشجيعية لجذب الإستثمارات الخارجية.