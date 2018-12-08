- 1/2
- 2/2
طهران — سبوتنيك. وبحسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، قال روحاني إن "التعاون بين البلدين في مجال الطاقة و الزراعة والنقل شهد تطورا من ضمنها بناء خط السكة حديد مدينة (اينتشه برون) ومدينة (غرمسار) الذي يعتبر مثالا ناجحا للتعاون الثنائي بين إيران وروسيا".
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
من جهة أخرى شدد رئيس الدوما الروسي على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين و قال إن "هناك فهم متبادل للحاجة إلى توسيع التعاون بين البلدين وبالطبع فإن البرلمان الإيراني و البرلمان الروسي يدعمان هذا الاتجاه".
كما أكد فولودين على أهمية رفع الحواجز في طريق تطوير العلاقات المصرفية بين موسكو وطهران بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأضاف أن "الرئيس الروسي وقع على اتفاقية التجارة الحرة بين أوراسيا وإيران و نآمل بأن يتم التصديق على هذه الإتفاقية من قبل البرلمان الإيراني أيضا".
وقال رئيس مجلس الدوما الروسي إن "هناك إرادة لتنفيذ جميع الاتفاقيات مع إيران في روسيا وسنعمل في هذا الاتجاه".
شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني يؤكد على ضرورة استمرار التعاون (الإيراني - الروسي) في سوريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .