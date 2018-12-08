روحاني يؤكد على ضرورة استمرار التعاون (الإيراني - الروسي) في سوريا

طهران — سبوتنيك. وبحسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، قال روحاني إن "التعاون بين البلدين في مجال الطاقة و الزراعة والنقل شهد تطورا من ضمنها بناء خط السكة حديد مدينة (اينتشه برون) ومدينة (غرمسار) الذي يعتبر مثالا ناجحا للتعاون الثنائي بين إيران وروسيا".

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كما أكد الرئيس الإيراني على "ضرورة استمرار التعاون الإيراني و الروسي في سوريا حتي الوصول إلى الحلول المطلوبة" وباقي الملفات المنطقة.

من جهة أخرى شدد رئيس الدوما الروسي على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين و قال إن "هناك فهم متبادل للحاجة إلى توسيع التعاون بين البلدين وبالطبع فإن البرلمان الإيراني و البرلمان الروسي يدعمان هذا الاتجاه".

كما أكد فولودين على أهمية رفع الحواجز في طريق تطوير العلاقات المصرفية بين موسكو وطهران بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأضاف أن "الرئيس الروسي وقع على اتفاقية التجارة الحرة بين أوراسيا وإيران و نآمل بأن يتم التصديق على هذه الإتفاقية من قبل البرلمان الإيراني أيضا".

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي إن "هناك إرادة لتنفيذ جميع الاتفاقيات مع إيران في روسيا وسنعمل في هذا الاتجاه".