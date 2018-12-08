افتتاح أول "سوبرماركت" عائم في دبي

ويمكن لركاب الرحلات البحرية ومالكي اليخوت والسفن الأخرى، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يودون الاسترخاء على الشاطئ الشراء منه، حيث يمكن للأشخاص طلب ما يردون عبر الهاتف، وبعد حوالي 45 دقية يتم تسليم الطلب لهم.

ويحتوي المتجر على المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية. وتم تنفيذ المشروع من خلال شبكة من محلات " كارفور" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أجل تشغيل المتاجر، ستقوم الشركة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ذلك ستقوم السفن بجمع النفايات البحرية أيضا.