قيادي جنوبي باليمن: مشاورات السويد مكسب "حوثي" وهزيمة للشرعية

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وقال صالح في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت: "في ظل استبعاد الطرف الجنوبي تأكد فشل المخرجات جنوبا وبالتالي لن تجد أي من مخرجاته مجالا للتطبيق، الواضح فشل المشاورات مقدما، حتى وإن وصفت بالناجحة لأن طرفيها غير متكافئين مايعني أن سطوة الحوثي وقدرته على فرض شروطه تبدو واضحة تساعده في ذلك هشاشة الشرعية وعجزها وعدم قدرتها على فرض الحلول التي تسعى للوصول إليها ولو في حدودها الدنيا".
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وأكمل صالح "باختصار مشاورات ستوكهولم تمثل مكسبا حوثيا وهزيمة شرعية، كما تمثل صدمة للشارع الجنوبي الذي يستغرب هذا التجاهل المتعمد له ولقضيته وحضوره وتأثيره".
وأشار صالح إلى أن هناك حلقة مفقودة في كل ما يدور في كواليس المشاورات، متما "لا أحد يفهم ماذا يريد المجتمع الدولي ولا مؤشرات تصب في مصلحة المجتمع اليمني والجنوبي على وجه الخصوص".
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