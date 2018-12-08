- 1/2
- 2/2
وقال شعث في محاضرة بعنوان "القضية الفلسطينية إلى أين؟"، ألقاها في النادي الأرثوذكسي في عمان إن "ترامب كان تلميذه في جامعة بنسلفانيا، في عام 1968، ودرس عنده ثلاث مواد، لم يتمكن من النجاح فيها". وذلك بحسب موقع "رام" الإخباري.
© REUTERS / Ronen Zvulun
يشار إلى أن الدكتور نبيل شعث، شغر منصب رئيس المفاوضين الفلسطينيين، ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية بالإنابة، ووزير الخارجية بالتعاون ووزير التخطيط في السلطة الوطنية الفلسطينية. كما عمل في مجال التدريس في الجامعة الأمريكية في بيروت، ووصل إلى عميد كلية الاقتصاد فيها، كما عمل في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكذلك في جامعة بنسلفانيا، كما كان طوال هذه الفترة يعمل كمستشار لياسر عرفات.
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: ترامب كان تلميذا فاشلا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .