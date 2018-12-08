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تعد عقبة سنان بالنماص الرابطَ البريَّ الوحيد بين السراة وتهامة بمحافظة المجاردة، وقد شكّل افتتاحها بجهود الأهالي قبل 40 عامًا، نقلهً نوعيةً في الانتقال ورحلة الدفء والمشتى؛ حيث يبلغ طولها 12 كيلومترًا بارتفاع 2500 متر عن سطح البحر.
وتتفاوت درجة الحرارة هناك؛ حيث تبلغ في الأعلى 19 درجة مئوية، وبالأسفل 35 في مدة لا تتجاوز 25 دقيقة؛ حيث أسهم هذا الوقت في اختصار الوقت والمسافة إلا أنها تعد أخطر وأسرع العقبات الجبلية في العالم؛ كونها تقع على جبل من بدايتها حتى نهايتها، وهي لا تزال تقوم بخدمةٍ لا مثيلَ لها إلى يومنا هذا.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد من السعودية.. أخطر وأسرع عقبة في العالم.. على جبل من البداية للنهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.