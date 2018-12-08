شاهد من السعودية.. أخطر وأسرع عقبة في العالم.. على جبل من البداية للنهاية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تعد عقبة سنان بالنماص الرابطَ البريَّ الوحيد بين السراة وتهامة بمحافظة المجاردة، وقد شكّل افتتاحها بجهود الأهالي قبل 40 عامًا، نقلهً نوعيةً في الانتقال ورحلة الدفء والمشتى؛ حيث يبلغ طولها 12 كيلومترًا بارتفاع 2500 متر عن سطح البحر.

وتتفاوت درجة الحرارة هناك؛ حيث تبلغ في الأعلى 19 درجة مئوية، وبالأسفل 35 في مدة لا تتجاوز 25 دقيقة؛ حيث أسهم هذا الوقت في اختصار الوقت والمسافة إلا أنها تعد أخطر وأسرع العقبات الجبلية في العالم؛ كونها تقع على جبل من بدايتها حتى نهايتها، وهي لا تزال تقوم بخدمةٍ لا مثيلَ لها إلى يومنا هذا.

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