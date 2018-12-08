محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان بذكرى البيعة: ثبت بعزمه وحزمه استقرار المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة الرابعة، مؤكد أن الملك سلمان له دور كبير فى الحفاظ على استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "تهانينا إلي خادم الحرمين الشريفين ذكرى البيعة الرابعة.. شهدت المملكة بحكمته وقيادته التقدم والازدهار، وثبت بعزمه وحزمه التاريخي استقرار المنطقة وحافظ على أمنها، نعبر بعهده عن اعتزازنا بمتانة علاقاتنا الأخوية الراسخة، سائلين المولى أن يديم عليه الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير".

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير السعودية فى الولايات المتحدة الأمريكية، جدد بيعته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولى الملك سلمان بن عبد العزيز، مقاليد الحكم فى المملكة.