شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى: مطار عدن سيكون المطار الرئيسى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم السبت، أن مطار عدن سيكون المطار الرئيسي في البلاد.
وشدد اليماني - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - على أنه يجب أن تكون السيطرة على ميناء الحديدة للحكومة الشرعية.
يذكر أن الحكومة اليمنية تجري مشاورات مع ميليشيات الحوثي، في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
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