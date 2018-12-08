شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسى: عودة 2000 لاجئ سورى وإبطال 33 عبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا، اليوم السبت، بعودة ألف و938 لاجئا سوريا إلى بلادهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أنه خلال اليوم الماضي عاد إلى سوريا 1938 لاجئا منهم 1357 وصلوا من لبنان عبر معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، كما وصل 581 لاجئا من الأردن عبر معبر (نصيب)، موضحا أن 215 مواطنا سوريا عادوا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مناطقهم قبل النزوح.

ولفت المركز إلى أن وحدات الهندسة في الجيش السوري، نزعت خلال يوم واحد الألغام من أراض بلغت مساحتها 8.1 هكتار، فيما أبطلت 33 عبوة متفجرة.