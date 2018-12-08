محمد بن راشد وولى عهده يقدمان واجب العزاء فى وفاة شقيق رجل الأعمال خلف الحبتور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، والأمير حمدان بن راشد ولى عهد دبى فى تقدم واجب العزاء لرجل الأعمال الإماراتى خلف بن أحمد الحبتور فى وفاة شقيقه محمد أبن أحمد الحبتور، والذى رحل عن عالمنا الأسبوع الماضى.





وقال رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور: " صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي يعزّيان خلف الحبتور وعائلته في وفاة المغفور له بإذن الله محمد بن أحمد الحبتور.



الشيخ محمد بن راشد يعزى خلف الحبتور فى وفاة شقيقه



خلف الحبتور يتوسط محمد بن راشد ونجله حمدان



محمد بن راشد ونجله يقدمان واجب العزاء

وتوفى محمد بن أحمد الحبتور، شقيق رجل الأعمال الإماراتى خلف بن أحمد الحبتور يوم الأربعاء الماضى، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدبى، ليوراى الفقيد الثرى فى مقبرة القوز بعد الصلاة.