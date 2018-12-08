تقرير للتلفزيون البريطاني يكشف تفاصيل مرعبة عما يجري في سجون الإمارات السرية باليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر تحقيق بثه التلفزيون البريطاني موجة غضب واسعة، بعدما كشف جانبا من معاناة المعتقلين في السجون السرية التي تديرها الإمارات في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وفي لقاء مع القناة الرابعة البريطانية قال عادل الحَسَنِي المعتقل السابق وأحد القيادات الميدانية بقوات الحكومة الشرعية إن هناك مئات المعتقلين بالسجون السرية التابعة للإمارات، حيث يتعرضون لشتى أنواع التعذيب من ضرب وصعق بالكهرباء وإدخال أدوات معدنية حادة بمناطق حساسة من الجسم.

وأضاف الحَسَنِي -الذي كان معتقلا لدى قوات الحزام الأمني المدعومة من أبو ظبي- أن السجون كانت تمتلئ صراخا كل ليلة بسبب التعذيب الذي يشرف عليه الإماراتيون.

وقد نشرت القناة البريطانية في تحقيقاتها إفادات لمنظمات حقوقية وصورا للسجون الإماراتية في اليمن.

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