النائب العام السعودي يناشد تركيا بإمداده بكافة المعلومات التي توفرت لديها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في مساعي سعودية جديدة لزيادة المماطلة في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي و”تبريد” القضية، عاد النائب العام السعودي سعود المعجب لمناشدة تركيا إمداد الرياض بكافة المعلومات التي توفرت لديها.

صحيفة “عكاظ” السعودية التي تدار من داخل الديوان الملكي، كشفت ما طلبه “المعجب” من نظيره التركي بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت “عكاظ”، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن “النائب العام الشيخ سعود المعجب طلب مرات عدة من نظيره التركي توقيع اتفاق بين البلدين لتبادل الأدلة بشكل كامل في قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول”.

وتابعت الصحيفة السعودية محاولة إلقاء اللوم على تركيا أن “الجانب التركي لا يزال يرفض حتى الآن توقيع هذا الاتفاق، ما يثير العديد من الأسئلة حول مدى جدية أنقرة في المضي قدما بالتحقيقات في هذه القضية”.