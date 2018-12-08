- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Iraqi Prime Minister Office
وأضافت المكصوصي، إن "القانون يدعو إلى تجنيد إلزامي للشباب من عمر 19 سنة وتشغيلهم في مؤسسات الدولة والشركات لمدة سنتين مع راتب"، لافتا إلى أن "القانون سوف يساعد على القضاء على البطالة وتوجيه الشباب الى العمل".
وكانت الخدمة الإلزامية قد تم تعليقها عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وتم حل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي آنذاك بول بريمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.
شكرا لقرائتكم خبر عن العراق... "سائرون" يقدم قانون التجنيد الإلزامي في المؤسسات المدنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .