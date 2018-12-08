ابن سلمان يتحدث عن والده في الذكرى الرابعة لصعود العرش

وجدد الأمير خالد بن سلمان، بيعته للملك سلمان، وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة الرابعة، ونسأل المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين يحفظهما الله".

​وتمر اليوم السبت، 8 ديسمبر/كانون الأول، ذكرى البيعة الرابعة للمك سلمان بن عبد العزيز، وجلوسه على عرش الحكم في المملكة العربية السعودية، بعد وفاة أخاه الملك عبد الله بن عبد العزيز.