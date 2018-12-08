محافظ جنوب سيناء لـ "سبوتنيك": بعض الدول تحارب مصر على كل الأصعدة والرد في الميدان

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ أصبحت مهيأة لكافة الاستثمارات، وأن كافة التجهيزات متاحة في المدينة ما يجعلها قبلة للاستثمار والعمل الجاد في الوقت الراهن، وأن بعض الدول تحارب مصر على كافة الأصعدة، وتسعى للاستحواذ على نصيب مصر من الاستثمار والسياحة، وعلى رأسها تركيا، وأن مصر تبذل كل الجهود للرد في الميدان على كافة الأصعدة.

وأثنى فودة على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير الصورة الذهنية عن شرم الشيخ، وكذلك توضيح الوجه الآمن لمصر عبر كافة المؤتمرات والمنتديات التي تعقد على الأرض المصرية، وأنه تمكن فعليا من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتابع أنه يبذل كل الجهود لجعل مدينة شرم الشيخ مدينة المؤتمرات العالمية، خاصة أنها تساهم في انتعاش السياحة، وتحقق صورة إيجابية عن مصر، وأن كافة المؤتمرات التي تقام في مدينة شرم الشيخ تمثل رسائل للخارج ولكل الدول التي تسعى للنيل من مصر.

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وأكد فودة أن الأمن متوافر بشكل كبير في جنوب سيناء، وأن المسافة بين العريش وجنوب 600كيلو متر، ما يجعلها بعيدة كل البعد عن التوتر والقلق.

واستطرد أن أهم ما تحتاج إليه جنوب سيناء في الوقت الراهن، هو المياه الصالحة للشرب، وأن هناك 6 محطات مياه تساهم بقدر كبير في ضخ كميات كبيرة صالح للشرب، وأنه تتم الجهود لإنشاء عدة محطات جديدة.

وشدد على أن مدينة شرم الشيخ مستعدة دائما لاستقبال أي مؤتمر عالمي، لافتا إلى أنه تمت الاستعدادات الكاملة لاستقبال منتدى الاستثمار أفريقيا 2018.

وانطلقت، السبت 7 ديسمبر/ كانون الأول فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي — تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، بمشاركة عدد من زعماء الدول الأفريقية، المستثمرين في القارة وتستمر حتى 9 من الشهر الحالي في مدينة السلام "شرم الشيخ".