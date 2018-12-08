اوسكار_الثقافة_الرياضية_لال_الشيخ

الخليج - حسن القبيسي

نيابة عن معالي المستشار معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اتحاد التضامن الاسلامي تسلم اليوم السبت الدكتور رجاء الله السلمي وكيل الرئيس للعلاقات والاعلام أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018 للاتحاد العربي للثقافة الرياضية التي فاز بها معاليه في حفله السنوي الذي أقيم بالجامعة الامريكية بالإمارات .

وقام صاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الاولمبية العربية برعاية الاحتفال وتسليم الجوائز للفائزين حيث فاز الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق بمملكة البحرين بجائزة الثقافة الرياضية للروح الرياضية

وفازت السيدة نزهة بدوان رئيس الجامعة المغربية للرياضة للجميع بجائزة الثقافة الرياضية المسؤلية المجتمعية وفاز الرباع المصري محمد ايهاب البطل الأولمبي رفع الأثقال بجائزة أفضل الرياضيين العرب

وكان الاتحاد العربي للثقافة الرياضية قد أعلن عن جائزته في فبراير الماضي بالقاهرة واختار الفائزين من خلال لجنة أمناء ترأسها الفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية والإماراتي الدكتور أحمد سعد الشريف والدكتورة الفلسطينية سبأ جرار والإعلامي المغربي عبد اللطيف المتوكل

واجمعت اللجنة على اختيار المستشار تركي آل الشيخ للفوز بجائزة الثقافة الرياضية للشخصية القيادية لما له من دور في تقارب الشباب العربي من خلال تبنيه ورعايته للبطولة العربية لكرة القدم وتأسيسه لثلاثة عشر اتحاد رياضي جديد في المملكة العربية السعودية وتبنيه لعدة بطولات للألعاب الإليكترونية في عدة بلدان عربية وتبنيه إطلاق رسالة سلام من أرض مصر عبر مباراة كروية جمعت نجوم العرب مع فريق الأهلي المصري في مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني ليؤكد دور الرياضة في مواجهة الإرهاب.

وبدوره أكد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في بيان له تضمن حيثيات اختيار الفائزين بجائزته السنوية في نسختها الأولى والتي بعنوان ” القيادة الرياضية” وهي الجائزة الرئيسية والتي فاز بها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية بلقب شخصية الثقافة الرياضية العربية للقيادية الرياضية أن الاختيار صادف أهله وان المستشار. تركي يستحق اللقب عن جدارة لما قدمه من رؤى وأفكار حركت الماء الراكد في الساحة الرياضية السعودية

والعربية وعلى صعيد اتحاد التضامن الإسلامي

وأشاد البيان بالدور الذي قام به رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة لتقريب الشباب العربي وجمع عشاق كرة القدم العربية لمتابعة بطولة كروية كبرى تضاهي البطولات القارية ورعايته لعدد من اللعبات الشهيدة وتنظيم بطولات كبرى لها مثل اتحاد الألعاب الإلكترونية وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي العربي للارتقاء به فنيا وتسويقيا

وأكد أشرف محمود رئيس الاتحاد ان ماقام به المستشار تركي في البطولة الكروية غير خارطة اللعبة وأسهم في عودة فرق شعبية إلى الواجهة كالاتحاد السكندري والإسماعيلي المصريين و فاق سطيف الجزائري وغيرها من الفرق

كما أن المستشار أكد على دور الرياضة الهام في خدمة الأوطان من خلال تبنيه لمباراة تحمل رسالة سلام اختار لها مصر تضامنا معها في حربها ضد الإرهاب وجمع نجوم العرب ليشاركوا الاهلي المصري في مباراته امام أتليتكو مدريد

لكل هذا وغيره من القرارات التي انعشت الرياضة السعودية ودعمت كل الأندية استحق المستشار تركي آل الشيخ جائزة الشخصية القيادية الرياضية في الوطن العربي