الخارجية_اليمنية: مطار #عدن سيكون الرئيسي في البلاد

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الخارجية اليمني ​خالد اليماني​ أن “مطار عدن سيكون المطار الرئيسي في البلاد”.

وأشار اليماني، اليوم السبت، إلى أنه “يجب أن تكون السيطرة على ميناء ​الحديدة​ للحكومة الشرعية”.

يأتي ذلك فيما يستمر تقدم قوات الشرعية بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، في مختلف الجبهات، وسط انهيارات في صفوف الانقلابيين الحوثيين الإرهابيين، المدعومين من إيران.