الخارجية_اليمنية: مطار #عدن سيكون الرئيسي في البلاد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن “مطار عدن سيكون المطار الرئيسي في البلاد”.
وأشار اليماني، اليوم السبت، إلى أنه “يجب أن تكون السيطرة على ميناء الحديدة للحكومة الشرعية”.
يأتي ذلك فيما يستمر تقدم قوات الشرعية بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، في مختلف الجبهات، وسط انهيارات في صفوف الانقلابيين الحوثيين الإرهابيين، المدعومين من إيران.
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