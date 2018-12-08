تطبيقات تخدع مستخدمي الآيفون وتستنزف أموالهم

صحيفة الخليج الالكترونية

يحذر خبراء التقنية من بعض التطبيقات في هواتف الآيفون والتي تخدع المستخدمين وتتسبب في استنزاف أموالهم.

وتستخدم هذه التطبيقات المسماة “Calorie Tracker app” و”FitnessBalance app”طريقة مخادعة لسرقة الأموال من المستخدمين غير المدركين، إذ طلبوا من المستخدمين تأمينبياناتهم من خلال الضغط على جهاز استشعار Touch ID، لكن بمجرد أن يضعالمستخدم إصبعه فى المكان المخصص، تقوم التطبيقات بسحب أموال من حساب المستخدم المسجلوالمحمى ببصمة الإصبع.

ووفقا لموقع cnet الأمريكي، تمكنت تلك التطبيقات من خداع العديد من المستخدمين وسحب أموال بقيمة 119.99 دولار،ولحسن الحظ، تم حظر هذه التكتيكات من قبل شركة أبل، التى أزالت الآن التطبيقات من App Store.

ووفقًا لـApple يتم حظرالتطبيقات إذا كانت “تخدع المستخدمين، أو تتحايل لإجراء عمليات شراء غير مرغوب فيها، أو إجبارهم على مشاركة بيانات غير ضرورية، أو رفع الأسعار بطريقة صعبة، أو فرضرسوم على الميزات”.