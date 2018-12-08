بريطانيا تُكذِب مزاعم نظام الأسد بشأن استخدام المعارضة السورية #أسلحة_كيميائية في #حلب

الخليج - واس

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية أمس، بيانًا بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في حلب شمالي سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية البريطانية: “إن النظام السوري وداعميه زعموا إن قوات المعارضة السورية شنت هجومًا بغاز الكلورين السام على المدنيين في مدينة حلب السورية يوم 24 نوفمبر الماضي، غير أن ذلك لم يتم إثباته”.

وأضاف البيان، الذي نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة ترجح أنه لم يستخدم أي غاز كلورين من قبل المعارضة السورية في أي حادثة بحلب، وأنه من غير المرجح أيضًا أن المعارضة مسؤولة عن أي فعل من ذلك القبيل وأنها كثيرًا ما ترى النظام السوري يطلق مزاعم كاذبة وينشر معلومات مضللة بغية التغطية على ممارساته غير المقبولة، وأن المملكة المتحدة ستواصل تعاونها الوثيق مع شركائها الدوليين للتحقيق الجدي حول صحة أي من أمثال تلك المزاعم.