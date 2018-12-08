العمل توضح الحد الأدنى لحصول المستفيد على #المساعدة_المقطوعة

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن من شروط التقديم على المساعدة المقطوعة بلوغ عمر المتقدم من الذكور 35 عاماً فأكثر.

وأكدت العمل، عبر حسابها الرسمي، على ضرورة التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة عبر مكاتب الضمان الاجتماعي، ويمكن التقديم للمساعدة كل عام لمن لا يملكون دخلاً ثابتاً، وكل عامين لمن لديهم دخل ثابت.

وتتراوح قيمة المساعدة المقطوعة بين 10 إلى 30 ألف ريال حسب وضع وظروف الأسرة وعدد أفرادها، فيما بلغت المساعدات المقدمة الشهر الماضي 200 مليون ريال للمستفيدين فيما قد تصل إلى 500 مليون ريال.

من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة أن مدة التحقق من الحساب البنكي للمعاقين تبلغ 15 يوماً بالحد الأقصى، وتتراوح الإعانة المالية للمعاقين بين 4 آلاف إلى 20 ألف ريال سنوياً بحسب شدة الإعاقة.