“الأمير” يتوقع وجود غرامية مالية على #الهلال

الخليج - حسن القبيسي أوضح المستشار القانوني “أحمد الأمير” عبر حسابه بتويتر أن نادي الهلال معرض لعقوبة انضباطية. وأضاف أنه يتوقع صدورها وذلك بسبب رمي اوراق الرول و التي تعتبر مخالفة لأحكام المادة ٥٢ من لائحة الانضباط و الاخلاق و العقوبة سوف تكون غرامة مالية مابين ٦٠ الف و ١٠٠ الف ريال.

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